Il Verona combatte fino alla fine anche in dieci: ma il Torino ha la meglio!

Verona-Torino, sfida avvincente e con colpi di scena, termina con un definitivo 2-3. La squadra padrone di casa resta in inferiorità numerica già nel primo tempo.

PRIMO TEMPO – Verona-Torino conclude il venerdì sera di Serie A inaugurato da Cagliari-Empoli. La quinta sfida di campionato, in scena allo stadi ‘Marcantonio Bentegodi’ vede subito avanti i granata al decimo minuto, col destro di Sanabria non lascia scampo a Lorenzo Montipò. Il Verona, però, reagisce immediatamente e solo dopo due minuti trova il gol del pareggio: sui risvolti di un calcio d’angolo Kastanos sfrutta il velo di Belahyane e calcia in porta di prima intenzione. Al 12′ Verona-Torino torna sul risultato neutrale di 1-1. Continuano i colpi di scena però: al 20′ l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore della squadra ospite, dopo una gomitata in area di Dawidowicz ai danni di Sanabria. Lo stesso calciatore parte dal dischetto ma sbaglia clamorosamente colpendo il palo. Sanabria, poi, riesce a mettere il pallone in rete sulla ribattuta, ma l’arbitro annulla il vantaggio. Intanto al 21′ il Verona resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Dawidowicz, accusato di condotta violenta, dopo il fallo commesso.

FINALE – Dopo il rigore, però, il Torino non sbaglio più: al 33′ Zapata sfrutta l’assist di Lazaro e di testa infila il pallone in rete mettendo a segno l’1-2. Nel secondo tempo i granata cercano di staccare dal Verona maggiormente e ci riescono al 79′, quando Coppola si prende qualche rischio di troppo e favorisce il recupero di Adams. Lo scozzese fallisce l’uno contro uno con Magnani e si garantisce l’1-3. Il Verona tenta di rientrare in partita, ottenendo il gol che accorcia le distanze solo nei minuti di recupero. Al 90+3′ Mosquera sfrutta la disattenzione di Masina in fase difensiva e sfonda la porta praticamente vuota. Verona-Torino, però, termina definitamente 2-3, con tre punti in palio per la squadra di Paolo Vanoli.