Esposito, primo timbro in questa Serie A: che gol in Cagliari-Empoli!

Sebastiano Esposito segna per la prima volta in questa Serie A. Il giocatore di proprietà dell’Inter timbra in Cagliari-Empoli. Match sullo 0-2.

SUPER GOL – Pochi secondi fa Esposito ha trovato il suo primo gol stagionale in campionato e lo ha fatto contro il Cagliari con il suo Empoli all’Unipol Domus. Un gol meraviglioso del giocatore in prestito dall’Inter, che ruba palla ad Augello, poi va via in serpentina a Luperto e infine bravissimo e lucido a timbrare alle spalle di Scuffet. Esposito non segnava in Serie A addirittura dal 2019, ossia quando segnò con la maglia dell’Inter contro il Genoa. In quel caso, Lukaku gli lasciò il rigore, su richiesta anche di tutto lo stadio. A distanza di cinque anni, arriva il suo secondo gol in carriera nel massimo campionato italiano.