De Paola: «Lautaro Martinez, occhio alla crisi. Ricorda un altro»

Paolo De Paola ha fatto il punto sui possibili uomini derby in vista di Inter-Milan e, a TMW Radio, ha parlato con toni critici dell’attuale condizione del capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

RISCHIO CRISI – Paolo De Paola non sembra essere paziente con Lautaro Martinez che sì non ha ancora trovato il gol in questa stagione, ma è ancora alle prese con il recupero della migliore condizione al termine di una stagione intensa e infinita sia in maglia nerazzurra, sia con l’Argentina. Il giornalista, a TMW Radio, ha parlato in questi termini dell’argentino, in vista del derby Inter-Milan in programma a San Siro domenica sera (ore 20.45): «Lautaro Martinez è un giocatore a cui manca il gol. L’ho visto un po’ abulico, c’è il rischio che entri in crisi. Deve mostrare qualcosa in più, proprio come Dusan Vlahovic alla Juventus».