VIDEO – Cagliari-Empoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Empoli, anticipo della quinta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.

RECAP – Cagliari-Empoli, in scena all’Unipol Domus alle ore 20.45, lascia a bocca asciutta la squadra di Davide Nicola, reo di non aver ancora trovato una vittoria in campionato. La sfida, valida come anticipo della quinta giornata di Serie A, termina infatti con uno 0-2 in favore dei toscani. Ad aprire le marcature è Colombo, bravo al 33′ ad andare a segno sbloccando il match. I padroni di casa provano a rialzare la testa, invano però anche grazie agli ottimi salvataggi di Vasquez. Poi ci pensa Sebastiano Esposito, alla ripresa, ad assicurare all’Empoli il doppio vantaggio: al 49′, infatti, il calciatore di proprietà dell’Inter batte Scuffet dopo aver sfruttato un errore in fase di disimpegno di Augello. Nel finale il centravanti di scuola nerazzurra si avvicina anche alla doppietta, ma alla fine il match di campionato termina così. Tre punti all’Empoli che si posiziona momentaneamente al quarto posto e zero al Cagliari, che scivola alla penultima posizione in classifica.

CAGLIARI-EMPOLI 0-2 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Cagliari-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.