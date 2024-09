ESCLUSIVA IN – Radu non trova club, ma resta veramente all’Inter? Facciamo chiarezza

L’estate di Ionut Radu potrebbe concludersi senza la tanto attesa cessione definitiva. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, con gli ultimi giorni di mercato che restano a disposizione nei vari campionati, la possibilità che il rumeno resti in nerazzurro è abbastanza elevata. Ma facciamo chiarezza.

NESSUNA SOLUZIONE – Ionut Radu, tornato all’Inter dopo un deludente prestito al Bournemouth, ha trascorso mesi in cerca di una nuova destinazione che gli permettesse di ripartire, ma le trattative non hanno portato al risultato sperato. Con un solo anno di contratto rimanente con i nerazzurri, la via più facile è quella della cessione a titolo definitivo. Ma nel corso di queste settimane, però, Radu ha declinato qualsiasi contratto inferiore ai due anni. In passato Palermo, Sassuolo e soprattutto Sampdoria hanno mostrato interesse per lui, ma con nulla di fatto. Nonostante gli sforzi, la chiusura del mercato in Serie A ha ridotto drasticamente le possibilità di trasferimento in Italia, e con il calciomercato greco ormai chiuso, le opportunità per Radu sembrano sempre più limitate.

POCHE CHANCE – L’unica finestra rimasta aperta è quella del mercato turco, che chiuderà il 13 settembre. Sebbene qualche richiesta sia arrivata anche dalla Turchia, ad oggi non è stato trovato un accordo soddisfacente per il portiere, per gli stessi motivi descritti prima. Mancando ormai poco più di ventiquattro ore alla chiusura del mercato in Turchia, le probabilità di un trasferimento sembrano piuttosto basse, se non addirittura azzerate.

Cosa succederà da oggi fino al prossimo mercato

IN STAND-BY – Con il futuro ancora in bilico, per Radu si profila l’ipotesi di restare all’Inter, ma senza un ruolo attivo in prima squadra. In attesa della riapertura del mercato a gennaio, il portiere rumeno si allenerà probabilmente con la Primavera nerazzurra presso il centro sportivo “Interello”. La volontà di Radu è chiara: trovare un progetto che gli permetta di giocare con continuità e un club che gli offra un contratto di almeno due anni. L’obiettivo del giocatore è quello di rilanciarsi, ma per ora dovrà attendere una nuova occasione nel prossimo mercato invernale.