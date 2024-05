Zazzaroni sull’addio di Di Lorenzo: «Effetto stagione disgraziata»

Ivan Zazzaroni ha espresso il suo punto di vista sull’annunciato addio di Giovanni Di Lorenzo dal Napoli, definendolo l’effetto di una stagione disgraziata. Sul terzino azzurro c’è anche l’Inter che segue con attenzione la vicenda.

IL COMMENTO – Ivan Zazzaroni ha espresso il suo parere in live a SportMediaset riguardo l’addio di Di Lorenzo dal Napoli definendolo “l’effetto di una stagione disgraziata”. Parlando della situazione, il noto giornalista sportivo ha offerto una visione critica ma comprensiva delle ragioni che potrebbero aver spinto il capitano a considerare la partenza.

Di Lorenzo, tra crisi e dubbi

CAPITANO IN CRISI – Zazzaroni commenta: «Questo è l’effetto di una stagione disgraziata, dopo un anno un anno come quello dello scudetto. è chiaro che lui è da 5 anni al Napoli, io spero per lui che sia solo una situazione morale del momento e che arriverà un allenatore in grado di convincerlo a restare» Il giornalista ha sottolineato come le difficoltà dell’ultima stagione abbiano avuto un impatto significativo non solo sulla squadra, ma anche sul morale del capitano.

ANNO COMPLICATO – Ha continuato Zazzaroni, evidenziando le sfide affrontate dal club partenopeo. Nonostante il successo dello scudetto nella stagione precedente, il Napoli ha attraversato un periodo turbolento, che ha messo a dura prova la resilienza della squadra e del suo leader: «L’ultimo anno è stato davvero complicato per tutto il Napoli e soprattutto per il capitano. Però un capitano che lascia dopo 5 anni è un pochino meno capitano».