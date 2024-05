Vaciago e la solita lagna: «Caso Inter? E se fosse successo alla Juventus!»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato della vicenda societaria dell’Inter elogiando Marotta, ma poi conclude con la solita lagna vittimistica da tifoso della Juventus.

MANAGER SERIO − Guido Vaciago si concentra sulla vicenda dell’Inter ed elogia Beppe Marotta: «La recente vicenda del passaggio di proprietà dell’Inter ci lascia tre riflessioni di cui tenere conto per capire meglio il calcio italiano. Il primo è che esiste un manager, Beppe Marotta, che con la sua professionalità e la sua affidabilità può apparire agli occhi di un importante fondo di investimento internazionale un garanzia per una società con 800 milioni di debiti e gli ultimi due bilanci chiusi a -140 e -85 milioni. Il caso Inter ci spiega quanto conti e pesi un manager serio. Per fortuna Marotta non è l’unico e per fortuna ce ne sono anche fra le nuove generazioni, ma non hanno ancora abbastanza potere».

Vaciago elogia l’AD dell’Inter, ma poi mette la sciarpa della Juventus

SOLITA LAGNA − Alla fine Vaciago conclude come al solito: «Seconda. Il proprietario dell’Inter, insomma, ha governato il club con soldi che non aveva e che ha chiesto in prestito senza poterli restituire e lasciando in pegno la società stessa che, infatti, è passata a Oaktree. Tutto perfettamente e indiscutibilmente legale, ma resta il dubbio sul perché la giustizia sportiva, e non, sia particolarmente occhiuta nel verificare bilanci e garanzie di alcuni club e così fiduciosa con altri. La terza e ultima riflessione propone un dubbio più retorico: se fosse stata la Juventus a essere “pignorata” da un fondo per insolvenza, i media avrebbero trattato il fatto allo stesso modo?».

Fonte: Tuttosport – editoriale di Guido Vaciago