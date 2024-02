Trevisani: «Inzaghi, grande evoluzione! Cambiato idea dopo un caso»

Inzaghi sta cercando di vincere la Serie A da allenatore per la prima volta, dopo averlo fatto da calciatore con la Lazio nel 2000. Trevisani parla di questo in un suo intervento per Sport Mediaset.

MOLTO MEGLIO – Riccardo Trevisani vede Simone Inzaghi diverso dal passato: «Ha avuto una crescita in questi anni esponenziale, nella gestione anche di alcuni cambi che inizialmente non gli venivano bene. E nella comunicazione. Oggi ha fatto un percorso che gli è riuscito molto bene. La differenza si vede anche con Marcus Thuram, che prima lo toglieva al 55′ perdendo col Sassuolo e pareggiando col Bologna. Ora non lo toglie più prima del 70′, perché c’è un abisso con il terzo e ancor di più con il quarto attaccante. C’è stata proprio un’evoluzione del suo percorso: una delle cose che mi ha fatto cambiare il giudizio è quando ha messo André Onana in porta. Togliere Samir Handanovic non era un’operazione semplice, al di là dei tantissimi errori. Da lì si è guadagnato la fiducia nello spogliatoio dell’Inter».

IL CONFRONTO – Trevisani prosegue paragonando Inzaghi a Massimiliano Allegri: «Inter e Juventus sono due squadre allenate da tre anni dallo stesso allenatore e si è vista la differenza. L’anno scorso uno perdeva col Maccabi Haifa, l’altro faceva la finale di Champions League. All’andata non avevo visto dislivello fra Inter e Juventus, domenica sì. Non tanto perché l’Inter ha fatto una partita gigantesca, da 7 non da 10, ma perché la Juventus ha fatto una partita da 4 nella voglia di segnare, nelle idee, nel gioco offensivo, nel fatto che quando entra Federico Chiesa esce Kenan Yildiz e non si fanno le tre punte. C’è un abisso pure col Bologna, che è peggio della Juventus ma ha giocato a calcio e a San Siro due volte ha fatto 2-2».