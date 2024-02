Calhanoglu domina l’Inter. Inzaghi si affida al turco per lo scudetto!

Hakan Calhanoglu si è preso l’Inter, ormai da tempo. Adesso manca una cosa: mettere il tricolore sul petto e godersi, al 100%, il suo passaggio nella sponda nerazzurra. Cresciuto sotto l’ombra della Madonnina rossonera, in quella nerazzurra invece Calhanoglu è esploso definitivamente.

FUTURO – Hakan Calhanoglu al centro del mondo Inter. Il centrocampista turco, dopo lo stop forzato contro la Fiorentina in Serie A, contro la Juventus è tornato al centro delle indicazioni di Simone Inzaghi creando alla difesa di Massimiliano Allegri non pochi problemi. Sono due anni ormai, che Hakan Calhanoglu è diventato il perno fondamentale di questa Inter. Proprio i nerazzurri, che non possono farne a meno, lo stanno proteggendo e coccolando come si fa solo con i fuoriclasse. Il match contro la Juventus ha dimostrato, o forse ha definitivamente sottolineato, che la sua evoluzione – idea geniale di Simone Inzaghi – ha creato un mostro.

PERCORSO – Arrivato dall’altra sponda del Naviglio, Calhanoglu ha continuato a giocare nella sua classica posizione. Provato al posto di Brozovic, lo stesso turco non aveva mai brillato. Simone Inzaghi però, ha continuato a credere nella sua idea di gioco. E oggi, dopo un debutto (il secondo) nella notte di Champions League contro il Barcellona, possiamo constatare che l’ex Milan – in maglia Inter – è diventato uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Un percorso netto, con una finale europea alle spalle e una squadra che pende dai suoi piedi. Calhanoglu lo sa benissimo: lo scudetto del 2024 passa soprattutto dalle sue giocate e dalle sue idee in campo.