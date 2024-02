Caressa: «Inzaghi fondamentale all’Inter, ma non solo lui. C’è altro»

Dopo la vittoria di domenica contro la Juventus fioccano gli elogi per Inzaghi. Ne arriva uno anche da parte di Caressa, che a Sky Sport 24 guarda poi il calendario prossimo dell’Inter.

AL MEGLIO – Fabio Caressa indica i protagonisti dell’Inter prima in classifica: «Sicuramente il lavoro di Simone Inzaghi è stato fondamentale, ma è stata fondamentale anche la scelta dei giocatori. Sono stati scelti dei giocatori che andavano a sostituire degli elementi fondamentali nella squadra e sono stati scelti bene. Il rendimento di Marcus Thuram, per quanto noi lo conoscessimo, non si poteva pensare fosse così grande: è più grande del suo miglior rendimento in Germania. Sicuramente c’è il lavoro di Inzaghi che è fondamentale, ma c’è anche il lavoro della società che ha trovato delle soluzioni».

COSA SUCCEDE ORA? – Superato lo scontro diretto contro la Juventus di domenica, per l’Inter di Inzaghi si apre una nuova fase della stagione. Caressa avverte come non sia in discesa: «Occorre vedere adesso, quando gli impegni aumenteranno, se la distanza rimarrà uguale. Vero che c’è il recupero Inter-Atalanta, però domenica si è vista una dimostrazione di forza immensa. Stiamo pensando a proiezioni di punteggio straordinarie, bisogna capire se caleranno. La strada è lunga».