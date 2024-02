Correa torna e il Marsiglia… crolla. Un problema anche per l’Inter

Correa è di nuovo a disposizione del Marsiglia, che però nel 2024 in Ligue 1 ancora non ha vinto. E questo è un problema a cascata anche per l’Inter.

DI RIENTRO – Joaquin Correa si è infortunato nella vittoria del Marsiglia per 4-3 contro l’Ajax in Europa League, il 30 novembre. L’attaccante in prestito dall’Inter è rientrato a disposizione di Gennaro Gattuso solo il 21 gennaio, nella sconfitta per 10-9 ai rigori contro il Rennes costata l’eliminazione in Coupe de France. Poi dodici minuti nel disastroso finale col Monaco, dove in undici contro nove il Marsiglia non è riuscito ad andare oltre il 2-2. E Correa è rimasto in panchina nella sconfitta per 1-0 contro il Lione, domenica scorsa. Un KO, dopo otto giornate utili consecutive, che fa molto male all’OM nella rincorsa ai primi posti. E anche all’Inter, visto che per Correa c’è l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione del Marsiglia ai gironi della prossima Champions League. Gattuso adesso è ottavo con 29 punti, non vince dal 2-1 contro il Clermontdel 17 dicembre: poi tre pareggi e una sconfitta. Il quarto posto del Lille, che vale l’accesso ai turni di qualificazione, è a -6 mentre il terzo che dà i gironi è a -7. In aggiunta Correa, in dodici presenze col Marsiglia in tutte le competizioni, è ancora a zero gol.