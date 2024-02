Marsiglia, altro KO contro il Lione: Correa solo spettatore della sconfitta!

Il Marsiglia frena ancora in Ligue 1, fermato dal Lione per 1-0. Joaquin Correa resta spettatore, in panchina, per tutti i 90 minuti.

SPETTACOLO CON SCONFITTA – Per far scattare l’obbligo del Marsiglia di riscattare dall’Inter Joaquin Correa è necessario che la squadra allenata da Gennaro Gattuso agguanti la zona Champions League. Ma il risultato raggiunto stasera, insieme alle ultime tre partite pareggiate in Ligue 1, non aiuta di certo. Il match giocato in trasferta questa sera, a casa del Lione, termina con una sconfitta. L’1-0 arriva al 37′, grazie al gol dell’attaccante Alexandre Lacazette. Successivamente la squadra ospite non riesce a recuperare, neanche quando utilizza le sostituzioni. Proprio in merito alla panchina, va sottolineato che Correa è rimasto per tutti i 90′ solo spettatore della sfida. Gattuso non solo non lo ha schierato nella formazione titolare, ma anche scelto di non affidarsi a lui nei cambi.