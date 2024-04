Il Marsiglia non vince più in Ligue 1, pari Nizza! Correa inutilizzato

Il Marsiglia non va oltre il 2-2 contro il Nizza. Correa non pervenuto, con Gasset che non lo ha neanche utilizzato. Non vince dal 10 marzo.

NON VINCE MAI − Al Velodrome il Marsiglia va a caccia di un successo che manca in Ligue 1 dal 10 marzo contro il Nantes (2-0). In casa della squadra di Gasset arriva il Nizza dell’italiano Luca Farioli. Le due squadre distano in classifica sette lunghezze, col Marsiglia praticamente già tagliato fuori dal quarto posto, che varrebbe il preliminare di Champions League. L’unica speranza per accedere alla coppa più importante rimane l’Europa League, con i francesi in semifinale contro l’Atalanta. A sperare anche l’Inter, visto il prestito di Correa. L’argentino sarà riscattato solo in caso di qualificazione in Champions League. Il Tucu, dopo essere partito titolare col Tolosa nell’ultima uscita, resta in panchina per tutta la gara. Il match finisce in parità per 2-2 con i padroni di casa in 10 uomini dalla fine del primo tempo per somma di ammonizioni ai danni di Moumbagna. Il match viene sbloccato dal Nizza con Moffi al 13′. Poi pari di Clauss al 31′ e sorpasso di Aubameyang su rigore al 55′ della ripresa. Rete solo illusoria perché Bard pareggia i conti al minuto 72.