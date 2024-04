Caressa sicuro: «Bastoni? Mai un errore. Lui e altri 2 decisivi per l’Inter»

Fabio Caressa ha parlato della grande stagione dell’Inter, che si è laureata campione d’Italia per la ventesima volta. Il giornalista si è focalizzato su tre giocatori.

TRE PROTAGONISTI − Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha individuato i tre protagonisti della stagione dell’Inter: «Mi piace sottolineare un giocatore per ruolo. In difesa decisivo Bastoni, che ha aperto la strada a questo nuovo modo di segnare da quarto e mezzo a quarto e mezzo. È stato decisivo come uomo assist, si è spesso lanciato a centrocampo, si è scambiato con Dimarco la posizione, si sta consacrando come uno dei migliori difensori in circolazione, se già non lo è. Non ho visto errori in questa stagione. A centrocampo metto Mkhitaryan perché è stato l’anello forte a centrocampo. Quando ripartono gli avversari e lui il primo a chiudere. Lui non era così prima. Il vero uomo in più a centrocampo è stato lui. In attacco scelgo Lautaro Martinez, che ha portato la fascia col piglio del capitano».