Arbitri, altre accuse anonime: «Era rigore per l’Inter con la Juventus!»

Gli arbitri sono nel caos da alcune settimane, complici le rivelazioni anonime di un attuale direttore di gara in Serie A al programma Le Iene su Italia 1. Che stasera è tornato a parlare, segnalando un rigore negato all’Inter domenica contro la Juventus.

L’ERRORE – Domenica in Inter-Juventus l’arbitro Fabio Maresca ha avuto una prestazione positiva. Ma, dal programma Le Iene, un suo collega ancora anonimo segnala come manchi un rigore per un fallo di Danilo su Marcus Thuram: «Il calciatore della Juventus commette fallo chiaro ed evidente nei confronti dell’avversario. Pur volendo prendere il pallone colpisce il piede destro di Thuram, è uno step on foot codificato. Il VAR avrebbe dovuto intervenire, per segnalare un calcio di rigore in favore dell’Inter. I tifosi non capiscono, ma nemmeno noi arbitri».

LA QUESTIONE – L’arbitro anonimo prosegue e torna indietro di nove giorni, su un episodio discusso pure ieri: «Due giornate fa, durante Fiorentina-Inter. Non è stato concesso un calcio di rigore evidente a favore della Fiorentina, per una trattenuta prolungata di Alessandro Bastoni a Luca Ranieri. In questa azione Bastoni non si preoccupa mai del pallone, ma solo di ostacolare l’avversario. In questa occasione il VAR Valerio Marini lo doveva segnalare all’arbitro. Che in campo non fischia nemmeno il calcio di rigore per l’uscita di pugno del portiere dell’Inter Yann Sommer su M’Bala Nzola, dove prima colpisce la palla e poi la testa dell’avversario. Qui il VAR richiama l’arbitro a rivedere la sua decisione, con Aureliano costretto a concedere il rigore».