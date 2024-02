Fiorentina-Inter, ecco l’audio del VAR sul rigore Sommer-Nzola

Durante il programma Open Var di Dazn sono stati giudicati gli episodi più discussi della partita della scorsa settimana di Fiorentina-Inter. Ecco gli audio degli arbitri coinvolti.

AUDIO – Durante Fiorentina–Inter è stato concesso il calcio di rigore alla viola, poi fallito da Nico Gonzalez. Gli assistenti dell’arbitro Aureliano lo hanno avvertito in questo modo, l’audio direttamente da Open Var sull’episodio Yann Sommer–Mbala Nzola:«Arrivano tutti a protestare, non so chi prende la palla. Il rigore c’è. La sfiora, che dici Dani? Un attimo Gianluca. La sfioricchia, arrivano contemporaneamente. Arrivano insieme. È più che rigore, se la sfiora solo. Arrivano contemporaneamente, è molto contestuale. C’è un possibile calcio di rigore, arrivano contestualmente sul pallone. Sommer non lo prende il pallone praticamente. Ti invito a un OFR per un possibile calcio di rigore per la Fiorentina. Gianluca ti faccio vedere il punto di contatto quando arriva il pallone. Ammonizione per imprudenza al portiere». L’arbitro Aureliano ha detto questo prima dell’On Field Review: «Lo prende il pallone? Sembrava che lo prendesse, io avevo visto il pallone».