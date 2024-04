Mazzola: «Inter prima a portare la stella a Milano, pure sulla seconda!»

Mazzola c’era nel 1966, in campo, quando l’Inter conquistava lo scudetto della stella contro la Lazio. Ieri il derby col Milan l’ha guardato in TV, ma a 82 anni l’ex calciatore non ha certo perso la voglia di festeggiare. Questo un’estratto di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

TRIONFO SENTITO – Sandro Mazzola era uno dei giocatori in campo il 15 maggio 1966, in Inter-Lazio. La partita che diede alla squadra di Helenio Herrera il decimo scudetto, quello della prima stella. La seconda è arrivata nel derby Milan-Inter di ieri sera, che Mazzola ha visto in TV. E racconta come: «Ho i miei riti, ho invitato solo i miei figli, tutti devono vestirsi in un certo modo. Questa vigilia è stata lunga, continuavo a dirmi: non ci devo pensare. Potevi distrarmi per un paio d’ore, ma poi il pensiero tornava sempre alla partita decisiva, al ventesimo scudetto».

Il parallelo fra l’Inter di Mazzola e quella di oggi

CAMPIONI DUE VOLTE – Mazzola è molto contento per quanto ottenuto ieri e vede analogie con il trionfo di quasi cinquant’anni fa: «È qualcosa di fantastico, un grande traguardo per il club nerazzurro. Siamo stati i primi a portare la stella a Milano, siamo i primi a conquistare la seconda. Un momento storico. Un punto in comune con l’Inter del 1966? La voglia di vincere, la voglia di prendere subito il controllo della partita. Può anche passare qualche minuto, sembra che l’Inter non attacchi e invece eccola: a quel punto non ce n’è più per nessuno».

Fonte: Corriere dello Sport – Ettore Intorcia