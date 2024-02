Marotta: «Zielinski? Ho parlato con De Laurentiis, Ausilio ci lavora»

Giuseppe Marotta, l’ad dell’Inter, è stato ospite quest’oggi su Dazn per il programma Supertele. Questo è stato il suo commento sul possibile colpo Piotr Zielinski e sui rinnovi in casa nerazzurra.

GIORNO DOPO – Giuseppe Marotta ha detto: «Io sono la punta della piramide e della struttura. Il leader Inzaghi, poi dietro gente come Ausilio, Baccin, Zanetti sono la fortuna di questo club vincente. Io dico la verità. Quello che conta è rappresentare una società tornata ad essere importante come nel 2010. Siamo ricercati da tanti giocatori. Su Zielinski ho comunicato con Aurelio De Laurentiis, stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Ausilio se ne occuperà, se tutto va bene lo annunceremo per l’anno prossimo. Una delle possibilità grazie a cui si può migliorare la squadra. Thuram? Ha sempre dimostrato di essere un talento, poi ha avuto un infortunio. La nostra forza è stata di non mollarlo, l’abbiamo preso a zero ed è stata un’operazione importante. Bravissimo ragazzo, figlio d’arte con un padre di spessore. Il papà è il primo consigliere, è una bella cosa. I parametri zero nascono dal lavoro dell’area tecnica, dai loro osservatori che monitorano i giocatori vincolati. Si negozia poi, non posso dimenticare che sia più facile quando rappresenti l’Inter».

RINNOVI – Marotta ha continuato: «Oggi è più facile trattare, devo dire che ci è stato riconosciuto il fatto che abbiamo vinto sei titoli facendo due finali europee negli ultimi anni. Sei a Milano, rappresenta per il calciatore accompagnato da anima femminile un’ulteriore attrazione. I rinnovi? Gli svincolati non ci saranno, vogliamo prolungare coloro più attaccati alla maglia. Lautaro Martinez, Barella, ma non c’è fretta. Siamo garantiti con i contratti con tutti, abbiamo a che fare poi con professionisti che stimano il brand Inter».