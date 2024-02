Marotta: «Inzaghi bravo umanamente. In grandissima crescita»

Giuseppe Marotta ritorna al suo passato con la Juventus su Dazn per poi celebrare il lavoro nella sua Inter. Da alcuni giocatori fino al merito di Simone Inzaghi.

STORIA – Marotta ha ripercorso la sua storia: «Tutte le mie esperienze sono state importanti. La cosa più significativa è la cultura della vittoria. Perseguire ogni particolare come se fosse essenziale per la sopravvivenza. Qualsiasi problemino dev’essere affrontato e risolto. Noi all’Inter siamo una squadra con mentalità che ha vissuto percorsi di crescita. La finale di Istanbul ci ha allenato mentalmente, lì perdemmo ma abbiamo capito che ci sono margini di miglioramento. L’ironia fa parte del gioco, bisogna sdrammatizzare e ho salutato Allegri. Noi facciamo la nostra strada, loro altrettanto. Conte? Dico che lui è una risorsa del calcio italiano, farebbe comodo a tante. La speranza è che rimanga in Italia. Considerando il divario di età tra Inzaghi, Allegri e Conte il piacentino è in grandissima crescita. Bravo umanamente e come maestro nella didattica e nell’organizzazione di gioco. Siamo orgogliosi, grandissimo merito delle vittorie e del calcio giocato e apprezzato dai tifosi è suo. Pavard? Lo abbiamo pagato, è stato campione del mondo ed era al Bayern Monaco. È ottimo, è completo sia in impostazione che in interdizione»

Marotta e l’addio alla Juventus

OPERAZIONE RONALDO – Un ricordo sull’addio al mondo bianconero: «Sono passati tanti anni dall’operazione Ronaldo. I dieci anni alla Juventus sono stati bellissimi. La proprietà ha preso una linea diversa, io ho fatto un passo indietro da manager con il sorriso sulle labbra. Ho dato quanto ho ricevuto, ho rispettato le volontà della proprietà e della società che volevano ringiovanire il management. Non ero d’accordo dal punto di vista finanziario ed economico sull’operazione Ronaldo, ma non era stato quello l’elemento che ha portato alla rottura. Un ciclo terminato, fisiologico lasciare come accade in un’impresa. Se avessi budget illimitato chi prenderesti all’Inter? Ce ne sono tanti, è molto più difficile avere i soldi che non averli. Quando non ce li hai lavori con creatività, abbiamo parlato spesso di opportunità con Ausilio. Bellingham mi fa divertire».