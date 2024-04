VIDEO – Dumfries e lo striscione su Theo Hernandez: la… ‘colpa’? Altrui!

Dumfries sta facendo notizia da due giorni per lo striscione esposto con uno sfottò nei confronti di Theo Hernandez. Ma, dai video della festa scudetto dell’Inter, emerge come non sia lui ad averlo voluto.

SFOTTÒ NON PERMESSO – La FIGC ha aperto un fascicolo nei confronti di Denzel Dumfries, che ora rischia una multa. Questo perché, come noto, durante la festa scudetto dell’Inter di domenica ha alzato uno striscione che lo raffigura mentre tiene “al guinzaglio” Theo Hernandez, paragonato a un cane riprendendo un’immagine del videogame GTA V. Uno sfottò in piena regola, che però presumibilmente porterà a un’ammenda come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Dai numerosi video che riprendono quanto avvenuto, però, si capisce come non sia tutta “colpa” di Dumfries per quanto accaduto.

Lo striscione Dumfries-Theo Hernandez: come è arrivato sul pullman

L’EPISODIO – È metà pomeriggio di domenica, l’Inter è nel pieno della festa scudetto in giro per Milano. Sui due pullman scoperti si esulta e si ride, riempiti dall’affetto di centinaia e migliaia di tifosi in delirio. Fra questi, anche chi ha realizzato lo striscione del “cane” Theo Hernandez tenuto al guinzaglio da Dumfries. Come emerge dagli infiniti video che continuano ad arrivare a due giorni di distanza, si nota che cosa è successo. Inizialmente è Hakan Calhanoglu a rendersene conto, avvisando Marko Arnautovic. Il quale si mette a ridere di gusto e, molto divertito, chiede a gran voce di far arrivare quello striscione sul pullman. Che Dumfries alza in delirio, probabilmente senza nemmeno rendersi conto del contenuto ma solo vedendo la sua faccia raffigurata. Un momento di goliardia, niente più, ma che visti i precedenti porterà a una multa.