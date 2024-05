Pavard, l’Inter non è solo a parametro zero. Il colpo da 90 giusto!

Il mese di agosto è stato un susseguirsi di passi avanti e indietro. Benjamin Pavard alla fine ha firmato per l’Inter e fatto le fortune di Simone Inzaghi. In nerazzurro non ci sono solamente parametri zero.

STORIA – L’agosto scorso è stato un incubo per la dirigenza dell’Inter. Dalla ricerca di un’alternativa a Romelu Lukaku fino all’acquisto di un difensore per sostituire l’uscente Milan Skriniar andato al PSG. C’erano diverse priorità e Simone Inzaghi preparava la squadra in Giappone senza alcuni tasselli fondamentali. Il nome di Benjamin Pavard uscì a sorpresa, anche se nel gennaio dell’anno scorso l’Inter aveva provato a convincerlo. In realtà non si fece nulla, ma si sarebbe scoperto dopo che tutto era stato rinviato all’estate.

MOTIVO – Pavard è stato uno dei pochi su cui l’Inter ha investito tanto negli ultimi anni. È arrivato a Milano per una cifra intorno ai 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza con il Bayern Monaco. I bavaresi hanno tenuto forte fino alla fine, ma non sono riusciti a dare priorità al difensore, che voleva cambiare aria. Soprattutto, voleva cambiare ruolo. Sì, perché il motivo principale per cui Pavard è venuto all’Inter è la difesa a 3. Il francese voleva giocare da difensore centrale, non più da terzino.

Pavard, la stagione e la spesa

CONTRIBUTO – Così alla fine di agosto Pavard si è unito alla crociata nerazzurra verso la seconda stella. Il suo ingresso in rosa è stato graduale, tant’è che nelle prime giornate rimane in panchina al posto di Matteo Darmian. Fiorentina, Milan e Sassuolo sono state le gare in cui ha solo visto da fuori. Poi si è preso lo spazio, conquistando la titolarità al 100%. L’infortunio di Bergamo ha fermato la sua crescita. Il mese di stop gli ha negato di fare lo step ancora prima. Il giocatore con il tempo si è adattato alle richieste di Inzaghi e ha dominato infine il nostro campionato. Si è trasformato molte volte in attaccante, dimostrando di poter ricoprire il ruolo di Bastoni-bis a destra. Il gol con la Juventus nato dalla sua rovesciata è il simbolo dell’efficacia dei suoi inserimenti.

SIMBOLO – ‘Benji l’interista‘ rappresenta a pieno gli investimenti dell’Inter. Rappresenta ciò che in tanti sottovalutano, ossia le scelte giuste della dirigenza sul mercato a prescindere dai parametri zero. Quando spende il club meneghino, spende molto bene. E Pavard lo ha dimostrato anche in Milan-Inter, la partita decisiva per la seconda stella. Più di una settimana fa il francese fu proprio il migliore in campo, mangiando completamente il fenomeno dall’altra parte, Rafael Leao.