Inter, nel futuro di Acerbi serve una revisione sul suo ruolo

Acerbi sarà ancora il centrale di riferimento dell’Inter nella prossima stagione. Per gestirlo al meglio però sarebbe meglio rivedere il suo impiego sulla sinistra della difesa.

FIDUCIA ASSOLUTA – Acerbi è uno dei leader dell’Inter di Inzaghi. Il centrale è arrivato la scorsa stagione come teorica riserva, ma ben presto si è rivelato un insostituibile del tecnico. Una colonna della squadra. Il riferimento assoluto del reparto arretrato quando si parla di difendere e marcare. La fiducia di Inzaghi in lui è assoluta. Tanto da diventare quasi eccessiva. E per questo nel prossimo futuro servirebbe un piccolo cambio di rotta.

DOPPIO RUOLO – Chiariamo che per Acerbi, che ha ancora un anno di contratto e potrebbe anche rinnovare, non è in discussione il suo impiego al centro della difesa. Ad oggi è ancora lui la prima scelta in quel ruolo. La questione da rivedere è il suo ruolo secondario. Inzaghi infatti si fida talmente tanto dell’ex Lazio da averne fatto la prima scelta anche come sostituto di Bastoni come braccetto di sinistra. Un fatto sottovalutato nella sua portata effettiva.

MEGLIO RIDURRE – Acerbi infatti in stagione ha giocato 2927 minuti, secondo più impiegato tra i difensori (solo Darmian fa meglio) e settimo assoluto della rosa. Sulle sue 36 presenze totali però ben 10 sono state come braccetto di sinistra. Più qualche altro minuto sparso nelle sostituzioni finali. Solo nelle ultime partite Inzaghi ha iniziato a schierare con continuità Carlos Augusto come sostituto di Bastoni. Ma attenzione, a volte a causa dell’assenza di de Vrij da poter schierare come centrale. Meglio insomma chiarire subito la situazione. Acerbi non può più coprire il doppio ruolo. Non con la continuità vista in questa stagione. Non può essere lui il vice Bastoni. Ed è meglio iniziare a dirlo ora.