Perisic e lo scontro con Gattuso: alla base ci sarebbe una big europea!

Ivan Perisic è entrato in rotta di collisione con Gennaro Gattuso, allenatore dell’Hajduk, per la sua volontà di essere ceduto in estate. Occhio a un possibile inserimento di una big europea per il croato.

LA SITUAZIONE – Ivan Perisic sta facendo parlare di sé per la diatriba avuta con Gennaro Gattuso, allenatore del suo Hajduk, dovuta alla richiesta dell’ex Inter di essere ceduto in questa finestra di calciomercato. Come riportato dal portale croato 24sata.hr, alla base della presa di posizione del classe 1989 vi sarebbe il forte interesse del Barcellona per il suo profilo. Tanto che i discorsi tra il calciatore e il club blaugrana sarebbero già avviati da tempo.

Perisic al Barcellona? Lo scenario!

COSA ATTENDERSI – Perisic ha già disputato una stagione con l’attuale tecnico dei culé Hans Flick. I due si sono trovati insieme al Bayern Monaco, nel contesto di una stagione trionfale per i bavaresi con la vittoria della Bundesliga e Champions League. I rapporti tra i due sono ottimi, per cui l’idea del croato di vivere una nuova esperienza con il tedesco rappresenta ciò che lo sta spingendo a rompere con l’Hajduk.

LA CLAUSOLA – Perisic potrebbe avere la possibilità di decidere in prima persona il suo futuro, a prescindere dalla volontà della dirigenza dell’Hajduk. Il portale croato riporta infatti la presenza di una clausola, contenuta nel contratto firmato dall’ex Inter con il club di Spalato, che gli consentirebbe di liberarsi pagando solamente 250 mila euro.