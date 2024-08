Teotino: «Dall’Inter mi aspetto una partenza meno complicata. Poi un’altra»

Gianfranco Teotino si è pronunciato in merito allo scenario cui potremmo assistere nelle prime giornate della stagione di Serie A 2024-2025: uno status particolare viene da lui attributo all’Inter.

L’INIZIO – L’Inter darà il via alla stagione di Serie A 2024-2025 con il match di sabato 17 agosto contro il Genoa. I nerazzurri avranno l’occasione per dimostrare che il filo costituito nella scorsa annata con un calcio dominante e vincente non si sia interrotto. Per farlo, il club allenato da Simone Inzaghi avrà il compito di fare meglio rispetto a quanto visto nell’annata precedente contro il Grifone: il match disputato tra le due compagini in Liguria, infatti, terminò con il punteggio di 1-1.

Teotino e l’inizio del campionato: Inter in una posizione privilegiata!

LA PREVISIONE – A proposito delle difficoltà che potrebbero avere le big nella prima fase della prossima stagione di Serie A 2024-2025, il giornalista Gianfranco Teotino ha espresso a Radio Sportiva una posizione molto chiara riguardo le sue aspettative in merito: «L’Inter è la squadra che ha cambiato di meno, per cui ci si aspetta una partenza più serena, senza problemi. Poi a ruota direi il Milan, perché non vedo grandi differenze tra il modo di giocare di Pioli e quello di Fonseca. A parte l’innesto Strahinja Pavlović in difesa, non ci sono stati grandi cambiamenti. Per questo vedo meno problemi per i meneghini rispetto alla Juventus e al Napoli».