Perisic e Gattuso, clamorosa rottura! L’allenatore: «Un dato di fatto»

Ieri è emersa una clamorosa questione legata a Perisic, fuori rosa al Hajduk Spalato dove l’allenatore è Gattuso. Dopo le accuse dell’ex Inter arriva la risposta del tecnico italiano.



LA REAZIONE – Ieri, Ivan Perisic ha fatto capire sui social di essere scontento al Hajduk Spalato. Tornato in patria a gennaio, nella squadra dove è cresciuto e dopo un grave infortunio al Tottenham, dopo pochi mesi è già fra i possibili partenti. Ma Gennaro Gattuso esclude che ci sia una volontà da parte sua di volerlo fare fuori: «Io contro Perisic? Tu non sai le dinamiche come sono andate venti giorni fa, quando ho parlato con Perisic (si riferisce al giornalista che fa la domanda, ndr). Quando un giocatore, venti giorni fa, viene in ufficio da me e mi dice che vuole andare via… lo sapevi tu? Allora chiedi e io ti dico. Vuole andare via, c’è una motivazione e io giustamente ti dico».

Perisic contro Gattuso: al Hajduk Spalato è bufera sull’ex Inter

SITUAZIONE RIBALTATA – Se ieri sembrava Perisic la “vittima”, ora è Gattuso a ribaltare tutto. Dando anche dei numeri sul minutaggio dell’ex Inter: «Ha giocato venticinque minuti, trentacinque minuti e sessantacinque minuti. Io devo far crescere gli altri o Perisic perché deve tornare in forma? Bisogna sentire le campane, io non ho bisogno di prendere il giocatore più importante e di metterlo fuori. Il problema è che ci sono delle situazioni e bisogna rispettare le regole, lui mi ha detto determinate cose. Gli ho dato la possibilità di giocare e ha giocato, poi venti giorni fa Perisic mi aveva detto di voler andare via. Non è capitolo chiuso, è un dato di fatto: quando non vuole rimanere e aspetta l’ultimo giorno devo fare delle scelte, per rispettare gli altri venticinque giocatori. In uno spogliatoio ci sono delle regole».