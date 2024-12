Palmeri: «Arnautovic, l’interesse del Torino si è fermato. Pista per gennaio? Ipotesi»

Tancredi Palmeri si è pronunciato in merito al calciomercato invernale dell’Inter, che oscilla tra la possibile cessione di Marko Arnautovic al Torino e un potenziale acquisto in attacco.

IL COMMENTO – Tancredi Palmeri ha parlato a Sportitalia della situazione legata al mercato invernale dell’Inter, con Marko Arnautovic al centro delle voci relative a una possibile cessione al Torino. Il giornalista italiano ha descritto la situazione attuale, aprendo anche all’ipotesi di un’azione concreta nel calciomercato in entrata: «L’interesse del Torino si è fermato, ma è da vedere se ciò non sia frutto di un ragionamento strategico. Correa potrebbe entrare nella lista per la Champions League, a meno che non si propenda per una soluzione diversa per gennaio. Ci stiamo lavorando».