Manna: «Meret? Vuole restare. Stiamo lavorando al rinnovo». Inter disinteressata!

Giovanni Manna ha affermato che il Napoli è in trattativa con l’agente di Alex Meret per il rinnovo del contratto del portiere con gli azzurri: l’Inter, invece, ha altri piani per il futuro.

LE DICHIARAZIONI – Giovanni Manna si è espresso a DAZN in merito al futuro di Alex Meret, portiere accostato all’Inter nell’ottica di un eventuale acquisto a 0 nella prossima stagione. Sul punto, il direttore sportivo del Napoli ha escluso che l’idea dei partenopei sia quella di lasciar partire l’estremo difensore italiano: «Stiamo lavorando al rinnovo di Meret, così come a quello di Olivera, trovandoci in una fase di pianificazione. Entrambi hanno la volontà di restare qui». Le sue parole riflettono una realtà di cui si era già venuti a conoscenza nelle scorse settimane, con l’Inter pronta a puntare con convinzione su Josep Martinez per il post-Yann Sommer.