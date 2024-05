Inter, Oaktree già pensa al futuro! Idee chiare sui prossimi obiettivi

Comincia l’era dell’Inter “americana” targata Oaktree. Il fondo studia un piano ben preciso per la gestione del club nerazzurro dopo il primo incontro già avvenuto con Marotta e il resto della dirigenza. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, per il fondo americano la priorità è solo una.

LUNGO TERMINE – Il futuro dell’Inter potrebbe vedere un cambio di proprietà, secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale di Oaktree. Il fondo statunitense, attualmente coinvolto nella gestione del club, ha delineato obiettivi a lungo termine, ma non esclude la possibilità di vendere il club. Tuttavia, non ci sarà fretta in questo processo.

CONTINUITÀ – Oaktree ha tutto l’interesse che la parte sportiva dell’Inter continui a rimanere ad alto livello, per mantenere il valore del club intatto. Questo implica che, nonostante le eventuali operazioni finanziarie e di transizione, le prestazioni sul campo non dovrebbero risentirne in modo significativo. La continuità sportiva è fondamentale per garantire che il club rimanga appetibile per i potenziali acquirenti.

Inter, tra futuri ostacoli e tempi di transizione

OSTACOLI – Uno degli ostacoli principali alla vendita è rappresentato da un bond di 400 milioni di euro in scadenza a febbraio 2027. In caso di passaggio di proprietà, questo debito dovrà essere ripagato anticipatamente, complicando il processo di vendita. Tuttavia, Oaktree sembra essere preparato ad affrontare questa sfida, cercando di trovare un acquirente che possa gestire questa complessa situazione finanziaria.

TEMPI – I tempi per una vendita potrebbero essere mediamente lunghi, indicando una fase di transizione che richiederà attenzione e strategia. Nonostante ciò, l’obiettivo principale rimane quello di limitare l’impatto di questi cambiamenti sulla performance dell’Inter in campo. La dirigenza e Oaktree sono consapevoli che mantenere alto il livello competitivo dell’Inter è cruciale per qualsiasi piano futuro.