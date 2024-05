De Vrij: «Causa alla mia ex agenzia? Capito con Lukaku! Tutto alle spalle»

De Vrij di recente ha vinto una causa con la sua ex agenzia, la SEG, che gli ha dovuto concedere un risarcimento di 5,2 milioni di euro. Il difensore dell’Inter racconta cos’è successo ad Algemeen Dagblad in patria e indica Lukaku come il responsabile della scoperta.

IL CASO – Stefan de Vrij ha dovuto lasciare l’agenzia SEG che, stando a quanto afferma lo stesso difensore dell’Inter, non lo ha assistito in maniera corretta. Il giocatore spiega cos’è successo: «Era la mia agenzia da quando avevo sedici anni. Poi è arrivato Romelu Lukaku, che mi ha detto: “Sei sicuro che ti rappresentino davvero? Non hai un accordo scritto con loro, vero? Scoprilo”. Dopo aver guardato i contratti, ho scoperto che Lukaku aveva ragione. Non c’era stata alcuna trasparenza: non hanno assistito il club o me per il trasferimento. Alla fine era come se non fossi rappresentato da nessuno».

De Vrij e il caso dell’agenzia SEG: la scoperta

LA SITUAZIONE – De Vrij ha poi dovuto sistemare il suo passaggio all’Inter, e già lì ci sono stati problemi: «Hanno fatto tutto alle mie spalle. Non volevo lasciare la Lazio a parametro zero, mi sarebbe piaciuto rinnovare e poi partire a una cifra prestabilita. La SEG ha detto che quella richiesta era stata respinta dalla Lazio, ma quando ho chiamato il direttore sportivo mi ha detto che stavano mentendo. Ho iniziato ad avere dei dubbi, ma quando ho contattato la SEG mi ha risposto che non mi avrebbe mai potuto mentire e che non era contento che avessi chiamato io il direttore sportivo della Lazio. Ora capisco il perché».

