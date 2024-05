Jovetic: «Carriera? Orgoglioso, con un dispiacere. Richiesta all’Inter»

Jovetic sarà protagonista della finale di UEFA Europa Conference League tra Fiorentina e Olympiakos, mercoledì prossimo, con la squadra greca. L’ex attaccante dei viola, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, ricorda come poteva tornare a Firenze nel periodo all’Inter.

L’EX – L’esperienza di Stevan Jovetic all’Inter non è stata certo fortunata. In trentatré presenze nello spazio di un anno e mezzo, dal 2015 a gennaio 2017, ha segnato appena sette gol. Non risultando, peraltro, granché utile alla causa dopo un discreto inizio. Ora ricorda quel periodo, con una richiesta particolare da quel periodo: «C’era la possibilità di tornare alla Fiorentina? Penso ci sia stata un po’ di storia. Non ricordo precisamente che anno era, forse quando ero all’Inter ma non sono sicuro. Alla fine non si è fatto e mi dispiace, perché stavo bene e mi sentivo bene. Sono amato da tutti, penso di aver dato tanto alla Fiorentina».

Jovetic e le difficoltà che lo hanno frenato prima dell’Inter

LO STOP – Jovetic, prima di arrivare all’Inter, aveva avuto un brutto infortunio al ginocchio. Che lo ha frenato in carriera: «Sì, quello sicuro. Però su certe cose non puoi far nulla. Quello che dipendeva da me era tornare più forte, ho saltato undici mesi e il primo anno ho fatto undici gol. Il secondo ho fatto quindici gol, di più rispetto a prima, e secondo me sono tornato più forte. Quando ti fai il crociato però spesso hai infortuni muscolari, se ti fermi tante volte in stagione i numeri non sono quelli che volevi fossero ma meno. Sono comunque orgoglioso della mia carriera, l’amore per il calcio ha vinto».