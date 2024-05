Fiorentina, te la sei meritata: pari col Bruges dopo tre legni. Finale!

La Fiorentina pareggia 1-1 contro il Bruges e vola in finale di Conference League. Dopo tre legni, la partita viene risolta nel finale.

FINALE VIOLA − In Belgio va in scena la semifinale di ritorno di Conference League tra Bruges e Fiorentina. Si riparte dal 3-2 del Franchi. I viola vanno a caccia della loro seconda finale consecutiva nella competizione, dopo aver perso quella dell’anno scorso contro il West Ham nel finale. L’avvio di gara è a sfavore della squadra di Vincenzo Italiano, che dopo venti minuti subisce il gol del pareggio: Vanaken mette dentro per De Cuiper che anticipa Martinez Quarta e fa 1-0. Ma la Fiorentina non trema e anzi si riversa immediatamente in attacco. Da lì in avanti è un dominio assoluto della squadra italiana. Al 22′, super doppia occasione prima con Nico Gonzalez e poi con Beltran, ma il Bruges si salva prima grazie al suo portiere e poi per la scarsa precisione dell’attaccante centrale di Italiano. Al 25′, è la volta di Belotti sfiorare il pari, ma l’attaccante azzurro non riesce a bucare la porta avversaria. Dieci minuti più tardi, il Bruges trema sulla conclusione di Kouamé, che va a stamparsi sulla traversa. Nella ripresa, ancora la Fiorentina a dominare: prima traversa su punizione di Biraghi al 73′ e un minuto dopo palo di Kouamé. Al minuto 83′, il meritato pareggio: atterrato in area di rigore Nzola, sul dischetto Beltran fa 1-1. Nel finale, la Fiorentina si salva grazie alla grandiosa prodezza di Terracciano su Vanaken.