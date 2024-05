Cucchi: «Serie A, Inter (+4): le migliori a mio giudizio»

Riccardo Cucchi ha parlato anche dell’Inter inserendo la squadra nerazzurra tra le migliori compagini, a suo giudizio, del campionato di Serie A.

SERIE A – Queste le parole di Riccardo Cucchi sul campionato all’interno di un post pubblicato nella propria pagina Facebook. “Si spengono le luci sulla Serie A. L’ ultimo verdetto riguarda il Frosinone che retrocede in B. Un augurio di pronto ritorno alla formazione di Di Francesco che pure aveva disputato un ottima prima parte di campionato.

Definito anche il quadro di qualificazione alle Coppe Europee. Saranno 5 le squadre in Champions. Rimangono fuori le squadre romane che giocheranno la UEFA. Campionato contraddittorio per Roma e Lazio attese alla prova del mercato per rinforzare organici e ambizioni.

Lo stesso destino che attende il Napoli fuori da ogni manifestazione europea e in cerca di un allenatore che sia in grado di riportare la squadra ai vertici del campionato.

Cambieranno molte panchine. Sarà concentrata sulle nuove scelte la prima fase del mercato estivo.

Juventus, Milan, Bologna, Napoli, Cagliari. Sono davvero tante le squadre alla ricerca di una nuova guida tecnica.

Le migliori a mio giudizio, oltre all’ Inter Campione d’Italia, il Bologna, l’ Atalanta, il Monza, il Genoa.

La Fiorentina è attesa da una finale europea e da una coda, ormai senza importanza, con l’ Atalanta“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi