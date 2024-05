A Frattesi in Verona-Inter manca solo il gol, e non per colpa sua

In Verona-Inter Frattesi ha mostrato quanto può dare in fase offensiva. I suoi inserimenti sono stati devastanti per la difesa avversaria. E si può dire gli sia mancato solo il gol.

PROTAGONISTA – Verona-Inter ha visto tra i suoi protagonisti anche Davide Frattesi. Anche se non come all’andata, quando segnò il gol decisivo in pieno recupero. Anzi, al ritorno quello che gli è mancato è proprio il gol. O meglio, solo il gol. In una prova decisamente positiva, soprattutto per peso offensivo.

PESO IN AREA – Frattesi col Verona aveva un compito chiaro: attaccare la linea difensiva di Baroni, cercando spazi e aggiungendosi di fatto alle punte. La sua specialità. Non deve dunque stupire la presenza in area avversaria che si nota nella sua heatmap presa da Sofascore:

Un movimento verticale continuo, confermato dal fatto che risulta primo per km percorsi con 11,295. Guardiamo poi la specifica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

L’ex Sassuolo risulta primo della partita per tiri (5) e per tiri in porta (4). Tutti arrivati da dentro l’area. A questa produzione da bomber aggiunge un’occasione da gol creata, e cioè l’assist per il secondo gol di Arnautovic. Tutto sempre dai suoi inserimenti. Solo un Perilli in grande spolvero gli ha impedito di replicare la rete di San Siro.