Calvarese, non ricordi Sommer-Nzola? «Di Gregorio-Payero, tutto regolare»

Gianpaolo Calvarese, arbitro che ricordiamo essere quello del famoso rigore per il contatto tra Juan Cuadrado e Ivan Perisic, nella sua moviola di Udinese-Juventus per le colonne di Tuttosport scorda totalmente il rigore regalato alla Fiorentina la scorsa stagione per il contatto Sommer-Nzola. ‘Scagionando’ Di Gregorio su Payero

DUE PESI DUE MISURE – Questa famosa ‘Marotta League‘ sembra essere molto strana. Oltre al grosso regalo che ha permesso al Milan di uscire dalla sfida di Monza con i tre punti, anche in Udinese-Juventus restano grossi dubbi. Non tanto sul gol annullato ai friulani, con una spinta di Davis su Gatti. Quanto, invece, per un altro episodio che ci riporta alla stagione scorsa. Michele Di Gregorio esce in uscita su Martin Payero e, invece di colpire la palla, si scontra proprio con il giocatore avversario. Vi ricorda qualcosa? Esatto, lo scorso anno in Fiorentina-Inter, quando Yann Sommer in uscita va a colpire M’bala Nzola in uscita. Quello che fa sorridere (amaramente) è l’esito: fallo in attacco per la Juventus, rigore contro l’Inter.

Gianpaolo Calvarese, l’analisi sul (non) rigore di Juventus-Udinese tra Di Gregorio e Payero… Ma che moviola è?

EPISODIO SCORDATO – Forse a non ricordare particolarmente quell’episodio è l’arbitro Gianpaolo Calvarse. Particolarmente famoso, ricordiamo, per aver trasformato il fallo in attacco di Juan Cuadrado ai danni di Ivan Perisic in un rigore proprio per la Juventus. E, nella sua moviola della sfida di ieri tra i torinesi e l’Udinese, si dimentica totalmente dell’episodio sopra citato tra Yann Sommer e M’bala Nzola. Questa la sua analisi su quanto accaduto ieri al Bluenergy Stadium di Udine: «Nel primo tempo silent check VAR per un possibile rigore per l’Udinese. Ma il contatti di gioco tra Di Gregorio e Payero è regolare. Entrambi vogliono arrivare sul pallone ma nessuno lo fa. Forse lo devia di nuca Payero che finisce addosso al portiere. Abisso dà fallo in attacco ma sarebbe stato corretto lasciar correre». Esatto, QUELL’Abisso.

Fonte: Gianpaolo Calvarese, Tuttosport