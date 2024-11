Inter-Venezia, le probabili formazioni per l’11ª giornata di Serie A

Inter-Venezia si giocherà oggi alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per l’undicesima giornata di Serie A.

INTER-VENEZIA PROBABILI FORMAZIONI CASA – L’Inter contro il Venezia non dovrà pensare alle partite successive contro Arsenal e Napoli e le possibili scelte di Simone Inzaghi vanno in contro a questa direzione. In difesa, si va verso il trio formato da Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Il vero dubbio è in mezzo, dove tre giocatori si giocano un posto in regia: Piotr Zielinski, Barella e Mkhitaryan. Per Barella possibile turno di riposo. Il polacco è favorito. In avanti scalpita Taremi, anche se Thuram ha ancora qualche chance di giocare dal 1′. Recuperano sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu, i quali partiranno dalla panchina.

INTER-VENEZIA PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Il Venezia arriva alla sfida con una situazione di classifica sicuramente complicata, dato che condivide il penultimo posto a 8 punti in classifica con Monza e Lecce. Il tecnico Eusebio Di Francesco potrà contare in Inter-Venezia su vari “ex nerazzurri”, così suddivisi nei vari reparti: Filip Stankovic in porta, Alfred Duncan a centrocampo e Gaetano Oristanio in attacco. La curiosità di rivederli a San Siro si associa al timore che possano disputare una partita di massimo livello a causa della volontà di dimostrare ai meneghini il proprio valore.

Inter-Venezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez, Acerbi, Bastoni, Palacios, Darmian, Buchanan, Calhanoglu, Berenbruch, Barella, Correa, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Carlos Augusto (infortunio), Asllani (infortunio)

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

In panchina: Joronen, Grandi, Altare, Sverko, Schingtiene, Carboni, Zampano, Sagrado, Doumbia, Crnigoj, Andersen, Yeboah, El Haddad, Gytkjaer, Raimondo.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Indisponibili: Bjarkason (infortunio)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno); Assistenti: Prenna-Cavallina; Quarto ufficiale: Tremolada; VAR: Marini; AVAR: Chiffi.