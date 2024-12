Sommer per un soffio faceva 6/6, ma l’Inter riparta: 2 aspetti – CdS

Record ad un passo per Yann Sommer, che fino al 90′ aveva tenuto la porta inviolata per la sesta partita consecutiva. Ma l’Inter riparta da due aspetti e dal suo gran portiere.

UN SOFFIO – Cade l’imbattibilità di Sommer a Leverkusen. Il portiere svizzero, dopo aver tenuto a galla l’Inter soprattutto nel primo tempo con un paio di buone parate, deve inchinarsi al 90′ al tap-in di Nordi Mukiele. Il numero uno dell’Inter, praticamente ad un passo del record (sei su sei), non riesce ad arginare la conclusione del difensore francese a pochi passi dalla sua porta. Nonostante ciò, l’Inter può ripartire dal suo grande portiere tra i pali, ma anche da un ottimo rendimento difensivo. Anche ieri de Vrij e compagni erano riusciti a gestire bene gli attacchi rivali, arrendendosi solamente nel finale per un gol, peraltro, viziato da un fuorigioco.

Sommer ad un passo dall’imbattibilità: l’Inter cade nel finale

DATI – Come sottolinea il Corriere dello Sport, non è certo un caso che, prima del match di ieri sera, Sommer avesse mantenuto la porta inviolata nel 75% delle partite disputate con l’Inter in Champions League (in 9 match su 12). L’Inter riparta da questi numeri e da queste certezze per recuperare le energie e pensare subito alla partita contro la Lazio in campionato di lunedì sera.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia