Marelli, stavolta non sfioricchia?: «Di Gregorio-Payero mai rigore»

Marelli ha fatto la sua moviola dell’episodio Di Gregorio-Payero accaduto in Udinese-Juventus, che ricorda quello tra Sommer e Nzola durante l’ultimo Fiorentina-Inter.

NESSUN RIGORE – Su DAZN, al termine di Udinese-Juventus, Luca Marelli commenta l’episodio successo nell’area di rigore bianconera con protagonisti Michele Di Gregorio e Payero. L’arbitro Abisso ha fischiato fallo a favore della Juventus, nonostante il giocatore friulano tocchi prima il pallone e poi viene buttato giù dal portiere juventino in uscita. Anche per Marelli non è calcio di rigore. Il suo commento: «Notiamo un particolare fondamentale: entrambi si muovono verso il pallone. Payero tocca il pallone, ma non c’è fallo: dinamica di gioco. Di Gregorio non va verso Payero. E’ un normale scontro di gioco, non può mai essere fischiato calcio di rigore». Dinamica che ricorda tantissimo quello dello scorso anno con protagonisti, durante Fiorentina-Inter, Yann Sommer e M’Bala Nzola. In quel caso, venne fischiato calcio di rigore a favore dell’allora squadra di Vincenzo Italiano. Insomma, due pesi due misure come ricorda anche Paolo Ziliani.