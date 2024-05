L’Atalanta distrugge il Torino! Ma a piangere è la Roma

Da Atalanta-Torino arriva un verdetto pesante: il 3-0 in favore dei bergamaschi esclude la Roma dalla prossima Champions League. Ma i granata possono ancora andare in Europa perché restano davanti al Napoli.

IL TRIONFO – L’Atalanta festeggia al meglio la vittoria dell’Europa League di mercoledì scorso contro il Bayer Leverkusen. Lo fa con lo stesso risultato di Dublino, 3-0 al Torino. Partita a senso unico che si sblocca al 26’, con grande assist di Charles De Ketelaere a smarcare Gianluca Scamacca per la sua conclusione potente che vale l’1-0. A due minuti dall’intervallo il raddoppio di Ademola Lookman, in tap-in dopo una prima battuta di Mario Pasalic (ancora su super iniziativa di De Ketelaere) mal respinta da Luca Gemello. Lookman, reduce dalla tripletta in finale di Europa League, nella ripresa farebbe altri due gol ma gli vengono annullati (uno per un fallo di Scamacca, uno per fuorigioco). Ma il Torino è il nulla assoluto, non riesce a tornare in partita con un attacco più che invisibile. A venti minuti dalla fine pestone di Adrien Tameze (un ex) sullo scatenato Lookman, rigore per l’Atalanta. Lo trasforma Mario Pasalic, per il 3-0 al 71’. Da lì si attende solo il fischio finale di Napoli-Lecce, che interessa solo i granata: lo 0-0 va benissimo alla squadra di Ivan Juric. Mentre la Roma non andrà in Champions League.

Atalanta-Torino: i verdetti

Atalanta fra le prime quattro, la Roma si qualifica alla prossima Europa League.

Torino nono, va in UEFA Europa Conference League se mercoledì la vince la Fiorentina (chiudendo ottava).