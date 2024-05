Sommer: «Inter, grande stagione! Mi porto tanto con me»

Sommer è atteso dall’ultima fatica stagionale, Verona-Inter. In vista della partita conclusiva della Serie A 2023-2024, dove partirà dalla panchina il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tematico ufficiale.

CHIUSURA – Yann Sommer parla dell’ultima giornata, Verona-Inter, su Inter TV: «Come giudico il mio primo anno in Italia? Una stagione molto buona, con tante ottime prestazioni della squadra e partite con la porta inviolata. Abbiamo avuto una grande difesa quest’anno, ci sono state tante buone partite e grandi emozioni. Ma anche qualche delusione, come per esempio in Champions League, però è stato un bellissimo campionato e mi sono divertito tanto in questo primo anno qui».

Sommer chiude la stagione con l’Inter e inizia quella con la Svizzera

IL DOUBLE – Sommer l’anno scorso ha vinto in Germania col Bayern Monaco, ora lo scudetto: «Quale titolo meglio? Difficile da dire perché sono due campionati diversi. Ma mi sono divertito molto qui, vedere tutti i tifosi allo stadio e in città è stato speciale. Vincere la Bundesliga lo è stato altrettanto, non voglio paragonare i due Paesi però posso dire che questo scudetto con l’Inter è stato veramente speciale per quello che abbiamo vissuto. Gli Europei? Quando inizi una stagione porti con te tante differenze, mi prendo tanto da quest’anno e cercherò di arrivare in fiducia in nazionale».