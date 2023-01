Inter-Napoli, a Sassuolo prove generali e Barcellona come modello − CdS

È già vigilia di Inter-Napoli, gara che dirà tantissimo sugli obiettivi tricolore dell’Inter. Simone Inzaghi spera di rivedere la squadra di Sassuolo ma soprattutto di Champions League contro il Barcellona

APPLICAZIONE − Ultima spiaggia per l’Inter. La sfida di domani sera a San Siro contro il Napoli sarà di assoluta importanza. Vincere significherebbe rientrare in piena lotta per il titolo, perdere invece consegnare le armi e scivolare a meno 14. Simone Inzaghi dunque la sta preparando rispettando ogni minimo dettaglio. Oltre alla gabbia per Kvaratskhelia (vedi articolo), i nerazzurri dovranno imporre applicazione, tenacia, organizzazione e spirito di sacrificio. Praticamente Inter-Barcellona di Champions League. Contro il Napoli potrebbe infatti essere una gara di attesa, aspettare sul varco gli azzurri per poi colpire con cinismo e qualità. Da questo punto di vista anche Sassuolo, ultima amichevole dell’anno trascorso, insegna.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno