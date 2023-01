Kvaratskhelia pericolo numero uno per l’Inter: pronta gabbia a tre! − CdS

Kvaratskhelia sarà uno dei principali attenzionati dall’Inter nella sfida di domani sera contro il Napoli a San Siro. Inzaghi è pronto a mettere una vera e propria gabbia per contenere la classe del georgiano

LA CHIAVE − Meno uno alla super sfida di San Siro tra Inter e Napoli. Tra gli azzurri fari puntati sul fenomeno georgiano Kvicha Kvaratskhelia, capace di mettere in difficoltà qualsiasi tipo di retroguardia grazie alla sua enorme qualità. Ma Simone Inzaghi non vuole farsi trovare impreparato. Pronta una gabbia a tre: Skriniar-Barella-Dumfries. Il primo e più importante ingranaggio è formato proprio dal centrale slovacco, che si troverà faccia a faccia con Kvara. Nell’uno contro uno Skriniar è un maestro. Dovrà dare lui la prima carica per smorzare tensioni e pericoli. In seconda battuta, entrerà Barella, indispensabile con i suoi raddoppi per andare ad aiutare il compagno. Non sarà da meno Denzel Dumfries, il quale è chiamato non solo a difendere ma anche ad offendere contro Olivera (favorito su Mario Rui) e costringere lo stesso Kvaratskhelia in ripiegamento. Servirà attenzione e compattezza tattica per superare l’ostacolo azzurro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno