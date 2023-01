Inter-Napoli, Spalletti ha pochi dubbi: anche De Laurentiis a San Siro – TS

Domani si gioca Inter-Napoli a San Siro. Spalletti ha recuperato tutti gli effettivi, e ha pochissimi dubbi di formazione. La notizia è che anche il presidente Aurelio De Laurentiis sarà al Meazza per supportare i partenopei

11 QUASI SCELTO – Oggi Luciano Spalletti parlerà nella conferenza stampa pre Inter-Napoli, in programma domani sera. Il tecnico toscano annuncerà la disponibilità di tutta la rosa, compresi i 5 reduci dall’esperienza in Qatar. La formazione dovrebbe essere praticamente fatta: davanti a Meret linea a 4 composta da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui. Lobotka pronto in cabina di regia, con Ndombele che potrebbe avere una chance. Davanti il trio composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. I partenopei dovranno dimostrare che durante la pausa per il Mondiale nulla è cambiato.

PRESIDENTE A SUPPORTO – Anche Aurelio De Laurentiis sarà a San Siro per supportare la squadra di Spalletti. Il presidente vorrebbe assistere alla dodicesima vittoria consecutiva della sua squadra, una striscia travolgente, considerando che 4 di queste vittorie sono arrivate con dirette concorrenti.

Fonte: TuttoSport – Raffaele Auriemma