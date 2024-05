FOTO − Inter a Verona per i saluti: svelata l’ultima maglia dell’anno

L’Inter a Verona chiuderà il suo campionato. I nerazzurri, arrivati al Marcantonio Bentegodi, giocheranno contro gli scaligeri già salvi. Svelata la maglia della Beneamata.

MAGLIA − L’Inter saluterà il campionato giocando con la maglia bianca. Alle 20.45, la Beneamata campione d’Italia affronterà il Verona al Bentegodi per l’ultima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi vorrà chiudere bene questo campionato trionfante, che l’ha vista vincere il suo ventesimo scudetto con ben cinque turni di anticipo. Per l’ultima partita dell’anno e per l’ultima trasferta della stagione 2023-25, l’Inter scenderà con la tradizione divisa bianca per le partite fuori casa.

Ultima in trasferta per l’Inter: come l’anno scorso

BIS − Come l’anno scorso l’Inter chiuderà il suo campionato in trasferta. Nella passata stagione, che i nerazzurri chiusero al terzo posto alle spalle di Napoli e Lazio, la squadra di Inzaghi giocò il suo ultimo match a Torino. In quel caso, la Beneamata vinse 1-0 grazie al gol di Marcelo Brozovic. Era il 3 giugno, sette giorni prima della finalissima di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Anche a Torino, si giocò con la maglietta bianca. Fu l’ultimo gol di Brozovic con la maglia nerazzurra, in quanto in estate poi lasciò quasi a sorpresa il club per volare in Arabia Saudita.