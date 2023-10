Cuadrado ce la fa per Inter-Benfica? Test in arrivo: la situazione – TS

Cuadrado è uno dei tanti giocatori dell’Inter che hanno saltato la trasferta di Salerno, ma potrebbe tornare col Benfica. Per lui in arrivo una verifica sulle sue condizioni, come riporta Tuttosport.

CE LA FA? – Juan Guillermo Cuadrado è sparito dai radar da quasi un mese. Un problema fisico accusato nel primo tempo di Colombia-Venezuela, lo scorso 8 settembre, lo ha tolto da qualsiasi altra attività. Non sembrava nulla di particolare, ma invece è rimasto fuori da lì in avanti: ennesima “vittima” delle soste per le nazionali. Per lui oggi test specifico alla Pinetina, per capire se potrà tornare quantomeno fra i convocati per Inter-Benfica di martedì. Finora, Cuadrado ha giocato solo tre spezzoni di partita per un totale di 62′.

Fonte: Tuttosport – s.p.