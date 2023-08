Pavard 2 in 5 per la nuova Inter: tra Hakimi, Lucio e Blanc spunta… Samuel!

Pavard non è ancora arrivato a Milano che è già salita la febbre a qualsiasi tifoso dell’Inter, che attende da settimane questo momento. Lo stesso discorso vale per Inzaghi, che lo aspetta da mesi. Con l’iter pre-annuncio resta da definire anche un dettaglio che interessa ai più curiosi

STORIA NERAZZURRA – Un acquisto internazionale come quello di Benjamin Pavard all’Inter non si vedeva da almeno tre anni. Dal 2020, anno dell’arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid, che risulterà decisivo per l’ultimo Scudetto nerazzurro. E già questo è di buon auspicio. L’unica stagione di Hakimi a Milano, con la maglia numero 2 dell’Inter, è oggettivamente indimenticabile. E il Paris Saint-Germain non ci pensa due volte a portarselo in Francia dopo un anno. Francia da cui proviene anche Pavard, campione del mondo nel 2018 proprio con la maglia numero 2 della Nazionale Francese, che non ha ancora sfornato un profilo simile nel suo ruolo.

All’Inter un campione del mondo francese non è una novità. Basti pensare al connazionale Laurent Blanc, che arriva a Milano nell’estate ’99, un anno dopo il trionfo casalingo. Il numero 5 di Blanc all’Inter è anche quello che Pavard indossa al Bayern Monaco e che ad Appiano Gentile troverà occupato da Stefano Sensi, salvo sorprese. L’ultimo grande trasferimento di un difensore da Monaco di Baviera a Milano, invece, risale all’estate 2009. In quel caso è il brasiliano Lucio a trasferirsi dalla Germania in Italia. Per poi vincere in Spagna, da protagonista, la Champions League ai danni della sua ex squadra. E anche questo può essere di buon auspicio… Infatti, in quel caso Lucio non lascia ma raddoppia: dal numero 3 del Bayern Monaco passa al numero 6 dell’Inter. E fa coppia con il coetaneo argentino Walter Samuel, che veste la maglia numero 25, avendo trovato già occupati da due amici di vecchia data sia il 6 (Cristiano Zanetti, ex compagno di squadra nella Roma) sia il 19 (Esteban Cambiasso, compagno di squadra nella Nazionale Argentina). A quel punto non tocca che sommare: 6 più 19 dà come risultato 25. Ma tutti questi nomi e soprattutto numeri cosa c’entrano con Pavard in maglia Inter? Proviamo a spiegarlo…

Inter, ma il numero di maglia di Pavard…?

NUMERO PERFETTO – L’attesa di Pavard a Milano è frenetica. L’attesa del numero di maglia di Pavard all’Inter è matematica. Il classe ’96 francese si candida per il ruolo di acquisto più importante del calciomercato nerazzurro per questa stagione. E forse anche per tutta la Serie A, a giudicare dai costi e soprattutto dallo status di Pavard nel calcio internazionale. Il 27enne di Maubeuge, un po’ centrale e un po’ terzino destro, è il “braccetto” perfetto per l’Inter di Simone Inzaghi, che lo chiede a gran voce da mesi. E aspetta di vestire il numero perfetto anche in maglia nerazzurra. Ma quale? Ricapitolando, il 2 di Hakimi è già occupato da Denzel Dumfries, che al più concederà un po’ di fascia destra a Pavard nel 3-5-2 di Inzaghi, sempre più votato all’attacco. Il 5 di Blanc è sulla schiena di Sensi, che potrebbe ancora sorprendere tutti e andare via entro il 1° settembre ma al momento nulla fa credere che possa finire così. Raddoppiare come il predecessore Lucio non avrebbe senso, visto che il 4 dell’Inter è ritirato in onore di Javier Zanetti, che Pavard proverà a rendere orgoglioso da Vice-President. E il 10, al di là che è già sulle spalle del capitano Lautaro Martinez, non è certo un numero da difensore… Al più il numero 11.



Rimasto libero dopo la partenza diproprio in direzione Francia ma poco appetibile per Pavard. Forse il 13 o il 17? Il 19? Impossibile pure sommare come Samuel, dato che 2 più 5 fa 7 ed è già occupato. Anzi, nota a margine:avrebbe preso volentieri l’11 di Correa , lasciando il 7 ad, ma i tempi “tecnici” non lo hanno consentito. Avrebbe molto senso, invece, accostare i due numeri preferiti: il 2 con il 5, che danno come risultato proprio il numero 25 che fu di Samuel. Questo sì che sarebbe di buon aupiscio per Pavard all’Inter. Curiosità e numeri a parte, anche quelli significativi più fantasiosi (28 come il giorno di nascita? Il 55 come banale doppio 5? O il 96 come l’anno di nascita?), la situazione non cambia: