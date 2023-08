IN – Pavard già in viaggio, direzione Milano! L’Inter lo aspetta

Pavard sta per mettersi in viaggio direzione Milano dopo aver ricevuto l’OK definitivo da parte del Bayern Monaco. L’Inter lo aspetta a Linate, dove ci sarà anche la nostra redazione presente.

IN VIAGGIO – Bejamin Pavard è pronto per cominciare la sua nuova avventura all’Inter. Il difensore francese sta per mettersi in viaggio da Monaco in direzione Milano dove, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arriverà nel tardo pomeriggio di oggi a Linate (Prime), con un aereo privato. Ad aspettarlo ci saranno i tifosi nerazzurri e anche il nostro inviato Roberto Novella. Vi ricordiamo, inoltre, che proprio in quei minuti la redazione di Inter-News.it sarà in diretta sui canali social per commentare l’arrivo di Pavard.