UFFICIALE – Barcellona, clamoroso ribaltone: Xavi esonerato!

Xavi via dal Barcellona! In un colpo di scena inaspettato. L’allenatore solo poche settimane fa era stato confermato alla guida del club. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi blaugrana e per il mondo del calcio.

COMUNICATO INASPETTATO – Xavi non continuerà ad allenare il Barcellona, questo il comunicato del club: “Venerdì il presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta ha informato Xavi Hernández che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. L’FC Barcelona desidera ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, così come per la sua inimitabile carriera come giocatore e come capitano della squadra, e gli augura ogni futuro successo nel mondo. Xavi Hernández allenerà la squadra per l’ultima volta nella partita di domenica in casa del Siviglia. Nel corso dei prossimi giorni il FC Barcelona farà un annuncio riguardante la nuova struttura della prima squadra”.

Xavi via da Barcellona, clamoroso ribaltone!

DOPO LA CONFERMA – La stagione del Barcellona è stata segnata da alti e bassi. Nonostante un buon inizio, la squadra ha faticato a mantenere la continuità necessaria per competere ai massimi livelli in Liga e nelle competizioni europee. Solo qualche settimana fa, la dirigenza del Barcellona aveva ribadito la propria fiducia in Xavi, confermandolo come allenatore per la prossima stagione. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa è clamorosamente cambiato. Il futuro di Xavi è ora incerto. Nonostante l’esonero, il suo valore come allenatore resta indiscutibile e non mancheranno offerte da parte di altri club. Il Barcellona si trova ora a dover scegliere il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione.