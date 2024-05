Inter, Oaktree cambia le priorità: novità nelle tempistiche dei rinnovi – Sky

Con il cambio ai vertici societari dell’Inter i programmi del futuro prossimo potrebbero subire delle variazioni. Oaktree detta le sue priorità, che si ripercuotono anche sui rinnovi di contratto.

PROSPETTIVE – Proprio sull’argomento rinnovi di contratto, all’indomani dall’ufficialità del subentro nella proprietà dell’Inter del fondo Oaktree, interviene Matteo Barzaghi nel corso della trasmissione di Sky Sport 24. Il giornalista informa che: «All’Inter le prospettive con Oaktree sono le stesse che c’erano con Suning e Steven Zhang. Si andrà avanti nelle negoziazioni che i dirigenti stavano già portando avanti nelle settimane e nei mesi precedenti. Con calma si cercherà sempre di arrivare a un accordo con Lautaro Martinez, Simone Inzaghi e Nicolò Barella. Questi sono i tre rinnovi più importanti. Si andrà avanti a parlare senza fretta, perché nessuno ha la scadenza quest’anno».

Inter, le priorità e le tempistiche dei rinnovi di contratto con Oaktree

TEMPISTICHE – Matteo Barzaghi continua, spiegando la priorità dell’Inter nella nuova era Oaktree: «La società adesso avrà venti giorni in cui la tematica principale sarà quella di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Una volta fatto quello ci saranno anche gli strumenti per provare a chiudere i rinnovi. Non tanto con Lautaro Martinez, per il quale sicuramente ci vorrà un po’ più di tempo, quanto per i rinnovi di contratto di Simone Inzaghi e Barella. Quando sarà definita la nuova società ci sarà la possibilità anche di entrare nella fase conclusiva di queste trattative. I rinnovi di contratto in questo momento non sono una priorità per l’Inter ma è un argomento sul quale non ci saranno grandi differenze rispetto a quello che stava accadendo prima dell’avvento di Oaktree».