UFFICIALE – Thiago Motta rifiuta il rinnovo col Bologna! Futuro delineato

Thiago Motta, ha deciso di non rinnovare il contratto con il Bologna. La scelta, comunicata ufficialmente dal club rossoblù, apre nuovi scenari per il futuro del tecnico italo-brasiliano, che sembra pronto a intraprendere una nuova sfida in Serie A.

LA NOTA – Thiago Motta, dopo aver guidato il Bologna ad una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni con la storica qualificazione alla prossima UEFA Champions League, ha comunicato al club rossoblù la volontà di non rinnovare. Questa la nota della società: “Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Thiago Motta, futuro ancora in Serie A?

NUOVA ESPERIENZA – Thiago Motta, arrivato a Bologna nel 2022, ha rapidamente trasformato la squadra in una delle realtà più interessanti del campionato. Sotto la sua guida, il Bologna ha ottenuto risultati sorprendenti, culminati in un piazzamento in zona Champions League. La decisione di non rinnovare il contratto è stata accolta con sorpresa e un pizzico di delusione dal presidente del club: «Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro». Diversi club, sia in Italia che all’estero, hanno già mostrato interesse per il giovane tecnico, una su tutti la Juventus. Dopo aver annunciato il suo addio al Bologna, l’allenatore italo-brasiliano sembra essere ad un passo dalla Juventus. Per L’ex Inter è già pronta una nuova sfida personale.