Champions League, ufficiale la prima fascia: da qui due avversarie dell’Inter

La prima fascia per la prossima fase campionato di Champions League è completa, con l’Inter già presente da tempo. Ma, rispetto alle precedenti edizioni (fino a questa), dal sorteggio usciranno comunque due avversarie.

TANTE NOVITÀ – Dalla stagione 2024-2025 si cambia: la Champions League avrà un nuovo format, completamente nuovo. Oltre all’aumento delle squadre, da trentadue a trentasei, non ci saranno più i gironi. Il sorteggio della nuova fase campionato vedrà, semplicemente, l’individuazione delle otto avversarie sulle trentacinque possibili. Con una particolarità: saranno due per ogni fascia. L’Inter quindi, pur essendo nella prima, troverà due rivali dalla stessa fascia di inserimento, poi due dalla seconda, due dalla terza e due dalla quarta. Affrontandole tutte una volta sola, non più due.

FORMAT COMPLETO – Da ieri, la prima fascia del nuovo sorteggio della fase campionato di Champions League è ufficiale. Questo per l’incastro con l’Atalanta, che battendo il Torino ha impedito che la Roma potesse entrare come sesta classificata dalla Serie A. Il mancato ingresso dei giallorossi nel torneo fa sì che l’ultima nella prima fascia di Champions League diventi il Barcellona, peraltro per un solo punto in più rispetto al Bayer Leverkusen. L’Inter, quindi, nel sorteggio in programma giovedì 29 agosto, potrà beccarne due fra i catalani, il Manchester City, il Bayern Monaco, il Real Madrid, il PSG, il Liverpool, il Borussia Dortmund e il RB Lipsia. Di seguito il resoconto completo.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 – PRIMA FASCIA SORTEGGIO

Manchester City – Inghilterra (148.000)

Bayern Monaco – Germania (144.000)

Real Madrid – Spagna (134.000)

PSG – Francia (116.000)

Liverpool – Inghilterra (114.000)

Inter – Italia (101.000)

Borussia Dortmund – Germania (97.000)

RB Lipsia – Germania (97.000)

Barcellona – Spagna (91.000)

Fra parentesi il punteggio nel ranking, che ha definito l’inserimento nella prima fascia. Per Borussia Dortmund e Real Madrid sarà possibile aumentarlo con la finale di Champions League di sabato prossimo, ma senza modificare la posizione.